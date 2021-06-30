Инспекторы ГИБДД Томской области спасли женщину из горящего дома и потушили пожар

Благодаря самоотверженным и грамотным действиям полицейских никто из граждан не пострадал. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сотрудники ГИБДД Иван Волков и Вадим Ярков спасли 60-летнюю женщину из горящего дома. Также полицейские потушили пожар до приезда МЧС. ЧП произошло ночью 22 июня в с. Петровка Кривошеинского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Уточняется, что полицейские патрулировали территорию и заметили возгорание на чердаке одноэтажного дома. Внутри находилась женщина, в это время она спала.

– Автоинспекторы помогли ей покинуть помещение, а затем организовали тушение очага пожара: один из них носил воду в ведрах, второй, взобравшись по лестнице на чердак, тушил пожар, – говорится в сообщении пресс-службы.

Добавляется, что возгорание было локализовано до приезда сотрудников МЧС. Полицейские тушили пожар в течение 30 минут.