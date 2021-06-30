Томичам о COVID-19: ревакцинацию в РФ разрешат через полгода после болезни или первой прививки

После прививки надо носить маску, соблюдать безопасную дистанцию и избегать многолюдных мест. Фото: Артем КИЛЬКИН

В России ревакцинация от COVID-19 будет разрешена через шесть месяцев после перенесенной болезни или первичной вакцинации. Об этом сообщил 29 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

– Мы подготовили изменения в методические рекомендации, и с учетом неблагоприятной эпидситуации в РФ будет разрешено проводить вакцинацию через шесть месяцев после перенесенного заболевания и после шести месяцев после предыдущей вакцинации – первичной, – сказал глава Минздрава. Рекомендации по ревакцинации разработаны с учетом мнения российских ученых и специалистов в сфере иммунологии и вирусологии.

– После достижения коллективного иммунитета и после стабилизации вакцинация может проводиться раз в год, – пояснил министр. По его словам, рекомендации по ревакцинации уже утверждены Минздравом и будут направлены в регионы.

Привившимся Мурашко посоветовал до завершения формирования иммунитета носить маски, соблюдать безопасную дистанцию и избегать мест массового скопления людей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России остается добровольной.

– Но если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться, – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24». Песков подчеркнул, что региональные власти вольны принимать такие решения для конкретных профессий.

Он также пообещал, что глава государства на прямой линии 30 июня, скорее всего, даст развернутый ответ на эту тему.