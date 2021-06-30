Житель Зырянского района Томской области подозревается в убийстве односельчанина

Сейчас подозреваемый заключен под стражу, он дал признательные показания. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель села Чердаты Томской области умышленно ударил ножом односельчанина, позднее тот скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и уже дал признательные показания. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что 27 июня мужчины вместе выпивали спиртные напитки. В ходе возникшей ссоры подозреваемый нанес оппоненту удар ножом в область задней поверхности грудной клетки.

– От полученных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время в ОГБУЗ «Зырянская районная больница», – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело по неосторожности к смерти (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Сейчас подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Суд заключил его под стражу, расследование дела продолжается.