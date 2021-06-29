Томские ученые разработали технологию быстрого и выгодного получения биопластика

Томские ученые сделали важное открытие

Перед человечеством стоит серьезный вызов – пластиковые отходы заполонили не только землю, но и Мировой океан, водоемы планеты. Как известно, они разлагаются очень долго. Ученые мира ищут выход из «пластикового» тупика развития цивилизации и прогресса. Как сообщает сайт Томского политехнического университета, ученые вуза разработали опытный образец реактора для непрерывного синтеза мономеров. Это нужно для того, чтобы получать исходное сырье для получения биоразлагаемых пластиков. Удивительно, но этот не имеющий аналогов реактор позволяет в шесть раз быстрее и проще синтезировать необходимое вещество. Данная технология пригодна для использования в промышленности и позволяет получать сырье отличного качества.

Как сообщает сайт университета, синтез мономеров – это самая дорогая стадия получения пластиков. В существующих технологиях он проводится поэтапно в нескольких реакторах. Оборудование, разработанное сотрудниками ТПУ, позволяет объединить все стадии в одном реакторе. Сейчас ученые ведут переговоры с крупными российскими производителями пластика для возможного внедрения технологии на производстве.