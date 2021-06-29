В Томской области сотрудники 453 компаний прошли вакцинацию от коронавируса

Руководители предприятий и организаций развернули в своих коллективах кампанию по вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В стране и Томской области продолжается кампания по вакцинации местного населения от коронавируса. Для создания коллективного иммунитета применяются самые разные методы и приемы. В частности, проводится работа с общественностью и руководителями предприятий и фирм. Интернет-портал администрации Томской области сообщает о том, что коллективы 453 предприятий и организаций региона прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Для этого они подали коллективные заявки. Всего прививки поставили 20 156 человек из числа сотрудников.

Пресс-служба администрации региона уточняет, что активно подключились к этой работе коллективы газовиков, крупные производственные предприятия, отдельные федеральные ведомства, областные и городские учреждения, некоторые вузы. Вакцинацию проводят мобильные бригады поликлиник и больниц.