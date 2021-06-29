Спасая от судебных приставов любимую иномарку, житель Томской области за 1 час оплатил все долги

Теперь в руках у судебных приставов страны находится целый набор инструментов работы с должниками Фото: Алексей ФОКИН

В нашей стране в последние годы совершенствуется государственная система получения денег с тех, кто не желает платить по долгам. Активно подключаются в эту работу, например, комплексы видеонаблюдения, правоохранительные органы. Здесь очень важно найти наиболее любимое для должника имущество. Как сообщил сайт управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области, у жителя региона накопились долги по микрозаймам – в общей сложности 180 тысяч рублей. Кроме того, ему было необходимо оплатить 13 тыс. рублей исполнительского сбора в бюджет РФ.

Как уточняет сайт ведомства, сотрудник отделения судебных приставов по Шегарскому району вынесла запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД с автомобилем должника Skoda Rapid 2017 года выпуска. Наложить арест на машину по месту жительства заемщика не представлялось возможным. Он отсутствовал дома, часто уезжая на неофициальные заработки в город.

Однако, сообщает пресс-служба управления, приставам повезло. Автомобиль должника попал в поле видимости программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав» в Томске. Было принято решение изъять иномарку и поместить ее на стоянку для арестованных машин. Владелец, понимая, что может лишиться иномарки, попросил 1 час для решения проблемы, позвонил родственнице. Она вскоре и привезла необходимую сумму наличными, включая исполнительский сбор.