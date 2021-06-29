В Томске судят мужчину, который зарезал собутыльника из-за сотового телефона

Украл, выпил - в тюрьму, в дом родной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очень часто бытовые конфликты в ходе совместного распития алкоголя перерастают в драки, нередко они заканчиваются летальным исходом. Тем более, если среди "отдыхающих за столом" есть опытный уголовник. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области, в районный суд Томска передано обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого за убийство 44-летнего горожанина. Его вновь обвиняют в совершении тяжкого преступления.

Как сообщает сайт правоохранительного ведомства, в апреле текущего года мужчина употреблял спиртные напитки в компании своих знакомых. Как выяснило следствие, в ходе пьянки возник конфликт. Прозвучали претензии о присвоении обвиняемым чужого сотового телефона. Рецидивист нанес собственнику мобильного три удара ножом в грудь и в голову. От полученных повреждений его собутыльник умер на месте происшествия. Обвиняемый спрятал тело погибшего в подвал дома. В дальнейшем он был намерен его перепрятать. Однако случившееся никак не повлияло на поведение убийцы. Преступник продолжил распивать спиртные напитки. Однако свидетели сообщили в правоохранительные органы о произошедшем событии. Обвиняемый был задержан до того, как успел избавиться от следов преступления.

Отмечается, что вину в совершении преступления томич признал в полном объеме. Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде г. Томска.