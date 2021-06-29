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Недвижимость29 июня 2021 13:18

В Томской области на региональных трассах строители отремонтируют свыше 40 остановок

Работы проводятся в рамках дорожного нацпроекта
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Из года в год на дорогах Томской области проводятся ремонтные и строительные работы

Из года в год на дорогах Томской области проводятся ремонтные и строительные работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В стране продолжается ремонтная и строительная кампания этого года на дорогах и улицах. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в текущем году будут отремонтированы 42 остановки общественного транспорта на региональной дорожной сети. Работы в Томском, Бакчарском, Зырянском, Колпашевском и других районах области профинансированы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Портал информирует о том, что строители восстановят посадочные площадки и установят новые автопавильоны. Кроме того, остановки общественного транспорта будут оснащены бордюрными пандусами (съездами).