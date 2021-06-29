Коронавирус в Томске: +63 новых случая заражения

11 жителей региона выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 29 июня, в Томской области выявлено 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 34 091 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 11 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 32 408 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 17% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,05.

За последние сутки в стране выявлено 20 616 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 652 пациента скончались, 14 697 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 493 557 человек, 134 545 скончались, 4 984 037 выздоровели.