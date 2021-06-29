Томские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата выиграли соревнования по бочча

Томские боччисты стали победителями в командном турнире. Фото: пресс-служба администрации региона.

Томичи взяли «золото» на чемпионате России по бочча среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Олег Абраменко, Софья Бабкина и Иван Мурашев одержали уверенную победу в командном турнире класса ВС1/ВС2, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что помимо томичей в этой категории участвовали команды из 16 субъектов России.

– Бочча развивается в Томской области с 2017 года. Для региональной команды это только второй чемпионат, но уже «золотой», – сообщил наставник томских спортсменов, преподаватель томской ДЮСШ УСЦ им. Шевелева Олег Шарепа.

Добавим, что финал соревнований прошел в Тульской области. Всего в нем приняли участие около 100 спортсменов из 28 регионов страны.