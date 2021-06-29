Более 4 тысяч деревьев появится около нового дома на Иркутском тракте в Томске в 2022 году

Около нового дома появятся сосны, сибирские ели, бородавчатые березы и др. деревья и кустарники. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

На территории около дома по ул. Иркутский тракт, 185 б, высадят более четырех тысяч деревьев и кустарников. Проект будущего озеленения согласован ландшафтной комиссией, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Напомним, что новый дом в Октябрьском районе на ул. Иркутский тракт, 185 б – самый крупный многоквартирник, который планируют построить в 2021 году. Панельный дом будет состоять из 18 этажей и 475 квартир.

В пресс-службе мэрии Томска уточняют, что для строительства снесут несколько деревьев.

– Взамен предполагаемых к сносу деревьев члены ландшафтной комиссии рекомендовали строителям высадить весной следующего года более 4 тысяч саженцев деревьев и кустарников, – также говорится в сообщении.

Отмечается, что здесь появятся сосны, сибирские ели, бородавчатые березы, чубушник Шренка, японская спирея, калинолистный пузыреплодник. Также на территории в более чем 10 тыс. кв. м обустроят газон.