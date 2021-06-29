Томичи за неделю отдали более миллиона рублей лжесотрудникам Пенсионного фонда

Полиция напоминает: в ПФР никогда не спрашивают по телефону данные банковских карт. Если вам поступил такой звонок, немедленно прекратите разговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, похитили более 1 млн рублей у жителей Томской области. Пять человек за последнюю неделю обратились в полицию, сообщив о хищении денег. Об этом говорится на сайте УМВД России по региону.

Уточняется, что лжесотрудники Пенсионного фонда звонят с номеров, начинающихся на «+7495, +7903, +7909, +7913», и обращаются к томичам по имени и отчеству, рассказывая о возможности получить или увеличить накопительную часть пенсии.

– Желая улучшить свое материально-финансовое положение, граждане, следуя инструкциям злоумышленников, называют лжесторудникам ПФР свои паспортные данные, реквизиты банковского счета (данные банковской карты), после чего лишаются своих собственных сбережений, – говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

Сейчас по обращениям жителей Томской области возбуждены пять уголовных дел по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ («Кража»).