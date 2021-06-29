Специалисты Росгвардии проверяют безопасность детских лагерей Томской области

В учреждениях работает группа Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей Томской области. Фото: пресс-служба региональной Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии по Томской области проверили безопасность в детских лагерях и санаториях: организацию охраны, системы видеонаблюдения и сигнализации, пропускной режим и т.д. На сегодняшний день проверки прошли в 14 учреждениях, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону.

– В ходе инспектирования особое внимание уделялось физической и технической составляющей охраны оздоровительных объектов, а также правовому и документальному обеспечению этой деятельности, – говорится в сообщении.

Помимо Росгвардии, детские лагеря проверили сотрудники Роспотребнадзора, МЧС, представители регионального департамента по вопросам семьи и детей, облздрава и уполномоченный по правам ребенка.