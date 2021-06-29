Томскстат: 75% введенного в регионе жилья пришлось на долю индивидуального строительства

По статистике, наибольший объем жилищного строительства в 2021 году по-прежнему приходится на Томск. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

За январь-май 2021 года в Томской области введено 135,9 тыс. кв. метров жилья, или 1 479 квартир. Это на 44,4% больше, чем за аналогичный период 2020-го, сообщает Томскстат.

Предприятиями за пять месяцев построено 33,3 тыс. кв. м жилья – на 17,9% меньше, чем годом ранее. При этом на долю индивидуального жилищного строительства приходится 75,5% от введенного жилья, или 102,6 тыс. кв. м. Населением построено жилья на 91,6% больше, чем за январь-май 2020 года.

По данным статистики, ввод жилья в городах и поселках городского типа составил 61,8 тыс. кв. м. Наибольший объем жилищного строительства приходился на Томск, где введено 56,8 тыс. «квадратов». По сравнению с прошлым годом ввод квартир в областном центре увеличился на 47,4%.

В сельской местности за пять месяцев введено 74,1 тыс. жилых «квадратов». В частности, в Томском районе, где построено 56,5 тыс. кв. м жилья, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 47,0%.

Уточняется, что в январе-мае 2020 года в регионе было введено 94,1 тыс. кв. м жилья, в том числе предприятиями – 40,5 тыс., населением – 53,6 тыс.

Напомним, что 15 июня губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о низких темпах строительства жилья в некоторых муниципалитетах.

– Если Томск и Томский район идут в графике, то Бакчарский, Шегарский и Зырянский районы отстают от собственных же планов по вводу жилья, – в частности, сказал губернатор. Своему заместителю по территориальному развитию Анатолию Рожкову он поручил выяснить причины невыполнения планов по вводу жилья в ряде районов, а главам муниципалитетов – принять меры по изменению ситуации.