Взяточники из числа экс-работников вокзала «Томск-I» получили по 7 лет тюрьмы условно

За покровительство при проведении ремонта на вокзале, а также незаконное подключение к сетям электроснабжения данного объекта бывшими работники "Томска-1" были получены взятки на общую сумму 555 тыс. рублей. Фото Валерия Доронина, пресс-служба мэрии.

По иску томского транспортного прокурора суд обязал бывших сотрудников вокзала «Томск-1» вернуть 555 000 рублей в пользу Российской федерации, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

- Суд, рассмотрев иск транспортной прокуратуры, принял решение взыскать с двух бывших работников железнодорожного вокзала «Томск-1» денежных средств, - пояснили в ведомстве. - От представителей коммерческих организаций за покровительство при проведении ремонтных работ на железнодорожном вокзале, а также незаконное подключение к сетям электроснабжения данного объекта ими были получены взятки на общую сумму 555 тыс. рублей.

Уточняется, что за совершение преступлений, предусмотренных пунктами «а, в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение группой лиц по предварительному сговору взятки в крупном размере) Кировский районный суд приговорил каждого из виновных к 7 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать руководящие должности сроком на 4 года.

- Поскольку по гражданскому законодательству сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна, а все полученное подлежит взысканию в доход РФ, суд удовлетворил иск в полном объеме, - добавили в транспортной прокуратуре.