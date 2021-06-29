Когда работающим томским пенсионерам ждать пенсии с индексацией

Если работающий пенсионер уволится в июле, на получение компенсационных выплат он может по закону рассчитывать в ноябре. Фото: KP.RU - Челябинск

Будут ли компенсироваться пенсии работающим томичам в возрасте 55+ и старше? Эксперты говорят, что нет. Так, отделение ПФР по Томской области поясняет: выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций полагается только неработающим пенсионерам. К примеру, в январе 2021 года пенсии им были увеличены на 6,3%.

- У работающих пенсионеров повышения фиксируются на индивидуальном лицевом счете (ИЛС), в сумму пенсий индексации не входят. После прекращения томичом трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, выплаты пенсии в полном размере начинаются на четвертый месяц с момента увольнения (вместе с доплатой за три предыдущих месяца), - пояснили специалисты пенсионного фонда.

Получается, если пенсионер уволился с работы в июле 2021 года, то в августе в ПФР поступит отчетность от работодателя за июль, где человек числится работающим. В сентябре в отчете за август уволившийся уже не будет значиться. Решение о выплате принимается по закону в следующем месяце после получения отчетности, значит, в октябре ПФР вынесет решение о выплате пенсии с индексацией. В ноябре пенсионер получит пенсию в полном размере, а также доплату разницы между ее прежним и новым размером за август, сентябрь, октябрь.