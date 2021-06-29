Томичи могут привиться от COVID-19 в двух многофункциональных центрах

Чтобы не тратить время на поход в поликлинику, можно, придя в МФЦ, вакцинироваться первым компонентом препарата против коронавируса. Эта услуга действует в Кировском и Октябрьском районах Томска. Фото: Ксения Высотина

Две недели, начиная с сегодняшнего дня, 29 июня, и по 13 июля жители двух районов Томска имеют возможность ввести первый компонент вакцины от коронавируса в отделах МФЦ «Мои документы» - по Кировскому району (пр. Фрунзе, 103д) и Октябрьскому (ул. Пушкина, 63, стр. 5). Здесь начинают работать пункты вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что в выходные дни пункты не работают. В связи с действующими в регионе ограничениями в период пандемии прием граждан в отделах МФЦ в будни ведется исключительно при наличии масок. Вакцинация проводится препаратом «Спутник V». С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Вторым компонентом в этих же прививочных пунктах необходимо будет вакцинироваться через три недели – с 19 июля по 2 августа.

Уточняется, что интересующая информация доступна на сайте, в мобильном приложении Мои Документы.Онлайн в App Store и Google Play и по единому номеру 8-800-350-08-50 (звонок бесплатный). Также оставить заявку на вакцинацию в поликлинике можно через сайт, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.