Доход – дело тонкое: подрастет ли зарплата педагогов в Томске

Будет ли выше зарплата педагогов в ближайшее время? Вопрос сложный. Не все зависит от решения областных чиновников: в некоторых коллективах не готовы менять сложившуюся систему начисления зарплат учителям и воспитателям. Фото: Анастасия АРХАНГЕЛЬСКАЯ

В томской мэрии прошло рабочее совещание комитета по социальным вопросам Думы города Томска. Представители исполнительной власти, городские и областные депутаты обсудили изменения в системе оплаты труда педагогов школьного, дошкольного и дополнительного образования, сообщила 29 июня пресс-служба горадминистрации.

По информации департамента образования администрации Томска, в сфере образования сейчас работает свыше 12 тыс. человек, из которых 62% (7697 чел.) – педагоги. Возраст большинства учителей и воспитателей колеблется от 25 до 60 лет. Их зарплата состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат (гарантированных и не гарантированных).

По словам чиновников, зарплатный прирост в 2020 году по сравнению с 2012 годом для педагогов детских садов составил в среднем 210% (в деньгах это 30 844 руб.). Средняя зарплата педагогических работников школ за этот период выросла на 166%, достигнув 35 800 руб. Более чем втрое увеличилась зарплата педагогов дополнительного образования – до 328% (или до 34 596 руб.).

Как отметила Наталья Сапожникова, замначальника департамента образования, уровень средней зарплаты педагогов установлен соглашением, которое городской департамент образования подписывает с региональным. «Эти показатели мы выполняем в полном объеме», - подчеркнула она. И добавила, что каждый трудовой коллектив устанавливает собственные показатели оценки труда работников. Правда, стоимость баллов, что начисляются за работу, может варьироваться.

Депутаты предложили сократить количество показателей, влияющих на начисление зарплаты. Но, по словам Сапожниковой, не каждый коллектив готов менять систему в своих учреждениях.

Зарплата – сложный вопрос. По итогам совещания стороны приняли решение обратиться в обладминистрацию, предложив индексировать систему оплаты труда педагогов с учетом инфляции.