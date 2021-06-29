После нас хоть пожар: в Томской области «черные лесорубы» снова нарубили «дров»

"Лес рубят - щепки летят", гласит пословица. Нелегальные лесорубы в красивейшем лесу под Томском нарубили деловой и дровяной древесины на 140 тыс. рублей. Против них возбуждено уголовное дело, злоумышленники разыскиваются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, межрайонная природоохранная прокуратура совместно с сотрудниками комитета государственного лесного и пожарного надзора департамента лесного хозяйства Томской области провела выездную проверку на территории Темерчинского участкового лесничества Тимирязевского лесничества Томского района, выявив в ходе объезда серьезные нарушения.

- При обследовании лесфонда в окрестностях с. Тахтамышево обнаружена незаконная рубка 11 сосен, общий объем незаконно срубленной деловой и дровяной древесины превысил 8 куб. метров. На месте рубки были разбросаны сучья, видны следы волочения деревьев. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 140 тыс. рублей, - отметили в ведомстве.

Это далеко не единственный в регионе случай незаконной вырубки сосен. «В действиях неустановленных лиц районная прокуратура установила признаки состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере), направив материалы проверки в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело», - добавили в областной прокуратуре.