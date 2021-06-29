Томский оперштаб предупреждает: у сайта о коронавирусе появились «двойники»

С помощью портала Стопкоронавирус.рф нельзя вызвать на дом врача, записаться на прием в государственные ведомства или получить иные услуги - только достоверную информацию. Фото: Ксения Высотина

Обманывать народ можно различными способами. На днях региональный оперштаб опубликовал сообщение о том, что у официального сайта о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф (https://bit.ly/3gSsOt6) появились сайты-«двойники». У них похожие названия и оформление, однако содержание лжересурсов не является достоверным и проверенным.

Что собой представляет легальный портал? Стопкоронавирус.рф - информационный и просветительский ресурс. С его помощью нельзя вызвать на дом врача, записаться на прием в государственные ведомства или получить иные услуги, но можно почерпнуть актуальную и достоверную информацию о текущей ситуации с COVID - 19. В этом состоит его отличие от мошеннических сайтов. Власти предупреждают томичей и рекомендуют быть внимательнее.