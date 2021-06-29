Погода в Томске и области 29 июня: Тихон придет с грозой и порывистым ветром

За окном +17, солнечно. Днем синоптики ожидают до +22 и дождь, возможна гроза. Июнь на убыль, лето на жару, говорили в старину. Рабочая ли примета? Через 2 дня июль покажет. Фото: Ксения Высотина

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура +20, +22°С.

На территории региона также ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура +17, +22, местами до +27°С.

В старину 29 июня россияне отмечали День Тихона. По поверью, сегодня заканчивалось "молодое" лето и приходило "зрелое", жаркое. По приметам, если на Тихона дождевые капли мелкие, осадки будут продолжаться еще долго.

Папоротник с утра 29 июня свернул листья – к жаркому дню 30 июня.

Если ночью четко видно Млечный путь, ближайшие к 29 июня дни будут солнечными.

Закрытые цветки папоротника, вьюнов или гвоздик – к ненастью.

Cверьте эти примеры с прогнозом гидрометеорологов на среду и четверг. Согласно ему, в Томской области класс горения тайги в среднем равняется 2, местами 1, 3, погода на отдельных территориях может доходить до +29. Осадки пройдут местами. В Томске в среду ожидается умеренное тепло: ночью традиционные +10, +12 градусов, днем воздух прогреется до +23. Дождя не избежать. Но четверг обещает быть сухим, температура составит +22 градуса.