В Томске молодежь строит «Место креативных» возле одного из местных университетов

Томская молодежь переделывает пространство под себя. Фото: сайт ТГАСУ, фотограф Денис Титов

В Томске действует значительное количество молодежных и общественных проектов, которые реализуются на разных площадках областного центра. Часть инициатив связано с благоустройством. Так, в минувшие выходные в «умном городе» стартовал первый из трех воркшопов. В их ходе совместными усилиями творческой молодежи планируется построить «Место креативных». Современное общественное пространство появится рядом с Томским государственным архитектурно-строительным университетом, об этом сообщает сайт вуза.

Пресс-служба университета отмечает, что проект нового общественного пространства включает создание уличного кинотеатра, павильона для выставок, работы на свежем воздухе и вечернего отдыха в компании. Кроме того, по всему участку разместятся выставочные конструкции для тематических экспозиций.

На первом этапе участники успели собрать часть модульных каркасов для деревянного настила, обсудить идеи по дизайну мебели на участке. Следующие строительные мастерские на участке пройдут 3 и 10 июля.