В Томске открыто отделение для лечения контактных пациентов с хроническими заболеваниями

Власти решили заняться теми, кто контактировал с больными коронавирусом, если у них обострились хронические заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе власти и специалисты сферы здравоохранения заботятся не только о работе ковдных госпиталей, вакцинации населения, но их внимание уделяется и тем, кто находился в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией. Как сообщила пресс-служба администрации Томской области, на базе больницы № 2 Томска открылось стационарное отделение на 60 мест. Оно предназначено для пациентов, которые контактировали с заболевшими COVID-19. А затем им из-за обострения хронического заболевания потребовалось стационарное лечение. Как отмечают специалисты, ранее таких пациентов направляли в фильтр респираторных госпиталей. Сейчас же оперативный штаб принял решение госпитализировать таких пациентов в стационарное отделение больницы № 2 Томска.

Интернет-портал администрации региона напоминает, что в Томской области для контактных с заболевшим COVID-19 на базе центра делового сотрудничества и отдыха «Томь» действует обсерватор на 90 мест. Здесь находятся пациенты без выраженных симптомов, находящиеся на изоляции.