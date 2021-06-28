Мошенник по телефону обманул жительницу Томска, продававшую музыкальный инструмент в Интернете

Мошенники всегда находят доверчивых жертв Фото: Евгения ГУСЕВА

Одним из самых популярных у мошенников мест для обмана доверчивых сограждан остается виртуальное пространство. Нередко жуликам удается узнать у своих жертв банковские реквизиты, что часто приводит к большим финансовым потерям потерпевших. Как сообщает пресс-служба регионального управления полиции, в дежурную часть ОМВД по Октябрьскому району г. Томска обратилась женщина с заявлением о хищении финансовых средств. По предварительным данным, на одном из сайтов в сети Интернет местная жительница разместила объявление о продаже музыкального инструмента – гармони.

Сайт ведомства информирует, что на номер томички поступил звонок от «покупателя». В ходе разговора мужчина сообщил, что он намерен приобрести гармонь. Но чтобы произвести оплату, женщине необходимо назвать реквизиты банковской карты и код из смс-сообщения. Потерпевшая так и сделала, после чего с ее банковской карты исчезли денежные средства в сумме более 80 тысяч рублей. Полицией возбуждено уголовное дело по признакам кражи.