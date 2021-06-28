В прошедшие выходные свыше 1 200 жителей Томска поставили вакцину от COVID-19

В Томске желающих поставить себе вакцину немало Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В стране продолжается кампания по вакцинации населения от нового коронавируса. В Томской области власть и медики поставили перед собой амбициозные задачи по созданию коллективного иммунитета к осени. Прививочная кампания продолжается без перерывов, круглую неделю. Как информирует интернет-портал администрации Тоской области, за минувшие выходные 1 216 человек поставили прививку от COVID-19 в мобильных и стационарном пунктах вакцинации г. Томска. Всего же в мобильных пунктах прошли вакцинацию около 2,5 тысячи человек.

Пресс-служба администрации региона напоминает, что 2 мобильных комплекса работали возле ТРЦ «Изумрудный город». Вакцину здесь поставили 740 горожан. Работу мобильных пунктов обеспечили местные медики. Кроме того, еще 476 человек за два дня обратились в стационарный пункт вакцинации МСЧ № 2 (Иркутский тракт, 156).