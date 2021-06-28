В Томской области мужчина получил наказание за контрабанду запрещенного вещества

Суд и прокуратура отнеслись к томичу-нарушителю мягко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые разные препараты для оздоровительных, спортивных целей, курительные смеси и тому подобные вещества попадают в страну не всегда легальными путями. Порой такие товары находятся вне закона. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области, Томский районный суд региона признал 48-летнего местного жителя виновным в контрабанде сильнодействующих веществ.

Сайт ведомства информирует, что в мае 2020 года мужчина, желая ускорить процесс набора массы тела, через сеть Интернет заказал из соседнего государства сильнодействующее вещество. Оно запрещено к свободному обороту на территории РФ. Подробности были установлены в ходе следствия и судебного процесса. При получении посылки с препаратом в июне прошлого года подсудимый был задержан сотрудниками регионального УФСБ России. Незаконно перемещенное через государственную границу России сильнодействующее вещество было изъято. Как уточняет правоохранительный орган, в суде мужчина указал, что приобрел его для личного потребления.

Отмечается, что суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей. Приговор в законную силу не вступил.