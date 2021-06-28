Коронавирус в Томске: +57 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 28 июня, в Томской области выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 34 028 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 32 397 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 12,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,1.

За последние сутки в стране выявлено 21 650 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 611 пациентов скончались, 12 626 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 472 941 человек, 133 893 скончались, 4 969 340 выздоровели.