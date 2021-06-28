Запрет на охоту ввели в трех районах Томской области из-за вспышек трихинеллеза у медведей

Человек чаще всего заражается трихинеллезом при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Асиновском, Кожевниковском и Колпашевском районах Томской области запретили охоту и ввели карантин из-за вспышки трихинеллеза у медведей. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора по Томской области.

- В этих районах запрещается охота на медведей, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, а также запрещен вывоз туш диких животных за пределы охотничьего угодья, за исключением их вывоза для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов в государственные ветеринарные учреждения, - отметили в ведомстве.

Напомним, что самый громкий случай массового заболевания трихинеллезом произошел в 2017 году в томском поселке Катайга. Причиной заражения смертельно опасным заболеванием стало копченое мясо больных животных, «нашпигованное» личинками паразита-трихинеллы. Медвежатиной людей угостил местный охотник, все пострадавшие сельчане принимали участие в массовом застолье.

Трихинеллез - острое паразитарное заболевание, возбудителем которого является круглый червь трихинелла. Человек чаще всего заражается трихинеллезом при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса, которое может быть в разных видах: вареное, жареное, сырой фарш, шашлык, окорок, сало, колбаса, особенно сырокопченая, вареная и даже ливерная.

Заболевание сопровождается лихорадкой, высыпаниями на коже, отеком лица и мышечными болями. В тяжелых случаях поражаются легкие, сердце и центральная нервная система.