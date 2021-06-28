В частных детсадах Томска появилось почти 200 дополнительных ясельных мест

Лицензию на образовательную деятельность с апреля по июнь 2021 года получили всего шесть частных детских садов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В частных детских садах Томска появилось почти 200 дополнительных мест для маленьких томичей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на создание одного дополнительного места направлено 123 400 рублей из федерального и областного бюджетов.

«В первом полугодии 2021 года в шести частных дошкольных образовательных учреждениях города Томска создано 193 дополнительных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», - говорится в сообщении.

В городской администрации также уточнили, что лицензию на образовательную деятельность с апреля по июнь 2021 года получили всего шесть частных детских садов. Среди которых АНО раннего развития «Малышка» на ул. Иркутский тракт, 204, Центр раннего развития «Пчелка» по ул. Обручева, 2, ГПУ «Я расту» по ул. Болдырева, 5, АНО «Алиса» по ул. Советская, 5/1, ИП Волкова Жанна Владимировна по ул. Иркутский тракт, 26 и «Центр раннего развития «Колобок» на ул. Маяковского, 25, стр.7.

По словам мэрии, размер оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми в этих детсадах не выше максимального размера родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Помимо этого, родители, чьи дети посещают частные дошкольные организации, имеющие лицензию, могут получить соцподдержку в размере 4 тыс. рублей.