Томские спортсмены завоевали медали на чемпионате России по городошному спорту

Традиционно томичи показывают хорошие результаты на соревнованиях по игре в «городки». Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Томские городошники завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате России. Также наши спортсмены вошли в состав российской сборной и будут участвовать в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба администрации региона.

Томскую область на соревнованиях представляли Алексей Горбатых (Томский район), северчане Владимир Синьков, Сергей Блохин, Дмитрий Чекин, Роман Чупурыгин и Владимир Трифонов из Колпашева.

– Алексей Горбатых в личном первенстве в дисциплине «Городки классические» завоевал золотую медаль. Спортсмен повторил личный успех 2018 года и стал восьмикратным чемпионом России. Серебро в этой же дисциплине взял Владимир Синьков, – говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсмены вошли в состав первой сборной команды России. Они примут участие в чемпионате мира, который пройдет в конце июля в Ленинградской области.

Всего Чемпионат России по городошному спорту собрал более 100 спортсменов из 20 регионов страны. Соревнования проходят в Калуге и продлятся до 30 июня.