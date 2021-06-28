Пенсионерка пострадала при столкновении автомобилей на трассе в Томской области

Водитель Ford Mondeo не выдержал дистанцию и столкнулся с Nissan Note. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

61-летняя женщина получила травмы в результате ДТП, которое произошло на 25-м км трассы Томск – Самусь. Автомобиль Ford Mondeo столкнулся с Nissan Note, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительной информации, мужчина-водитель Ford не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигающийся впереди Nissan.

– В результате происшествия, 61-летняя женщина-пассажир автомобиля Nissan с травмами доставлена в больницу, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что ДТП произошло 27 июня в 11:30. Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия о помощи. Для этого необходимо обратить по адресу г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж. Или позвонить по телефону: 795-327.