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Происшествия28 июня 2021 7:42

Томич занимался незаконной банковской деятельностью и заработал 21 млн рублей

Прокуратура региона направила уголовное дело в суд
Ксения ГОРЮНОВА
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Всего за девять лет злоумышленник обналичил около 347 млн рублей, его доход составил более 21 млн

Всего за девять лет злоумышленник обналичил около 347 млн рублей, его доход составил более 21 млн

Фото: Михаил ФРОЛОВ

52-летний мужчина обвиняется в незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 21 млн рублей. Прокуратура Томской области направила уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в суд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что мужчина использовал реквизиты подконтрольных юридических лиц и обналичивал деньги в течение девяти лет – с января 2011 года по март 2020-го.

– Всего за период преступной деятельности злоумышленник обналичил около 347 млн рублей, получив преступный доход в размере более 21 млн рублей, – говорится в сообщении.

Прокуратура Томской области направила уголовное дело в Кировский районный суд.