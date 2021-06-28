Томич занимался незаконной банковской деятельностью и заработал 21 млн рублей

Всего за девять лет злоумышленник обналичил около 347 млн рублей, его доход составил более 21 млн Фото: Михаил ФРОЛОВ

52-летний мужчина обвиняется в незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 21 млн рублей. Прокуратура Томской области направила уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в суд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что мужчина использовал реквизиты подконтрольных юридических лиц и обналичивал деньги в течение девяти лет – с января 2011 года по март 2020-го.

– Всего за период преступной деятельности злоумышленник обналичил около 347 млн рублей, получив преступный доход в размере более 21 млн рублей, – говорится в сообщении.

Прокуратура Томской области направила уголовное дело в Кировский районный суд.