В Томске открылся временный респираторный госпиталь во Дворце спорта

Ранее сообщалось, что стационар отвечает требованиям Минздрава РФ и готов к приему пациентов. Фото: телеграмм-канал департамента здравоохранения Томской области.

Временный ковидарий на базе томского Дворца спорта начал работу сегодня, 28 июня. Глава регионального оперштаба, губернатор области Сергей Жвачкин принял решение о его открытии, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, что идея создать госпиталь на базе Дворца спорта появилась в 2020 году. 28 июня 2021 года ковидарий примет первых пациентов.

– Настало время его открывать, чтобы другие медицинские учреждения города продолжали оказывать плановую помощь, не связанную с коронавирусом, – сказал Сергей Жвачкин. – Во временном госпитале, оснащенном всем необходимым, будут лечиться пациенты с легким и средне-тяжелым течением заболевания. Основную часть персонала составят медики областной клинической больницы.

Новый госпиталь имеет площадь 2,3 тыс. кв. м и вмещает в себя 249 коек. Они оборудованы системой подачи кислорода, также количество коек можно увеличить в два раза. Отделение интенсивной терапии рассчитано на 16 мест.

– Надеюсь, что временный госпиталь во Дворце спорта будет работать недолго и не на полную мощность, – также подчеркнул губернатор Томской области.