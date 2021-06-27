Городские службы устраняют последствия ливня в Томске

Специалисты департамента будут работать до устранения всех последствий ливня. Фото: Иван Макеев

Из-за грозы и ливня городские службы работают в усиленном режиме 27 июня. Об этом сообщает мэрия Томска в телеграмм-канале. По словам заммэра Вячеслава Черноуса, в некоторых районах города из-за большого количества осадков ливневки не справились с объемом воды.

Отмечается, что в ливневые канализации попали ветки деревьев и мусор. Службы проводят прочистку, а специалисты Томскводоканала закрывают люки, крышки которых смыло водой.

– Ливневую канализацию по ул. Белинского, пр. Кирова, пр. Комсомольскому мы проверяли совсем недавно, система работала. Но она рассчитана на среднестатистический объем воды. В течение часа ситуация нормализуется, – пояснил Вячеслав Черноус.