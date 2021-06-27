Коронавирус за сутки унес жизни еще четырех томичей

В Томской области выявлено 58 новых случаев заражения, 123 жителя региона выздоровели. Фото: Иван Макеев

Сегодня, 27 июня, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в воскресенье на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 468 человек.

Также в Томской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 33 971 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 123 жителя Томской области выздоровели за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 32 348 человек.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 17,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,18.

За последние сутки в стране выявлено 20 538 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 599 пациентов скончались, 12 728 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 451 291 человек, 133 282 скончались, 4 956 714 выздоровели.