Реверсивный режим продолжает действовать на трассе Камаевка – Асино – Первомайское в Томской области

Движение транспорта организовано с проездом по одной полосе в реверсивном режиме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временное ограничение движения продолжает действовать на участках автодороги Камаевка – Асино – Первомайское. Дорожники реконструируют трассу до 53-го км. На сегодняшний день объем выполненных работ – 35%, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Сейчас продолжается устройство верхних слоев. На сегодняшний день работы ведутся на участках с 20-го по 25,5 км и с 31,1 по 34-й км. Движение транспорта на них организовано с проездом по одной полосе в реверсивном режиме.

– Автомобилистам необходимо быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения и руководствоваться временными дорожными знаками. Приносим извинения за возможные неудобства и просим жителей и гостей региона заранее планировать маршрут своего пути, – отметил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев.

Весь дорожно-строительный сезон действуют временные ограничения движения. Максимальное время ожидания – 20-30 минут.