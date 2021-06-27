Шесть свалок общей площадью 760 кв. м ликвидировали в Томской области

Несколько свалок площадью 760 кв. метров были ликвидированы. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Томская природоохранная прокуратура выявила шесть несанкционированных свалок. Региональный департамент ликвидировал их по решению суда, сообщается на сайте ведомства Томской области.

Уточняется, что шесть мест захламления леса были обнаружены недалеко от сел Кафтанчиково, Кисловка и Тахтамышево. Древесные и коммунальные отходы находились на площади 760 кв. м. Это создавало угрозу возникновения ЧС в случае лесного пожара.

– Томский межрайонный природоохранный прокурор направил в суд 6 административных исковых заявлений о возложении на Департамент лесного хозяйства Томской области обязанности обеспечить очистку территории лесного фонда от захламления отходами, – также говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что Кировский районный суд Томска удовлетворил исковые требования. Сейчас все несанкционированные свалки ликвидированы.