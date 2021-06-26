Более 200 томичей поставили вакцину от COVID-19 в мобильном пункте у ТЦ «Изумрудный город»

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В субботу, 26 июня, с 10 до 16 часов у торгового центра «Изумрудный город» работал мобильный пункт вакцинации от COVID-19. В связи с большим количеством желающих пройти вакцинацию, было принято решение о выводе дополнительных бригад медиков. Об этом сообщил облздрав с своем telegram-канале.

Уточняется, что с утра привиться препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») успели более 200 человек. Перед вакцинацией проводился медицинский осмотр на наличие противопоказаний.

Напомним, что через три недели в том же пункте, где был поставлен первый компонент, необходимо будет поставить второй компонент прививки. При обращении в пункт вакцинации необходимо иметь паспорт, медицинский полис и данные СНИЛС.