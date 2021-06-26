Томские пенсионеры примут участие во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

В региональном соревновании приняли участие 34 пенсионера из 16 муниципальных образований Томской области. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

В конце мая в Томске прошел региональный этап Чемпионата по компьютерному многоборью среди старшего поколения. Победители соревнования представят Томскую область на Всероссийском чемпионате, который пройдет 1 июля 2021 года в Москве в дистанционном формате. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

- Компьютерное многоборье проходит в рамках региональной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и традиционно находит отклик среди пенсионеров региона. Сегодня обучение навыкам работы на компьютере – это уже не дань моде, а повседневная потребность каждого, - рассказала Светлана Петровна Буланова, заместитель председателя областного Совета ветеранов.

В региональном соревновании приняли участие 34 пенсионера из 16 муниципальных образований Томской области. Самому возрастному участнику 81 год.

Как уточнили в администрации области, уже второй год Чемпионат проходит в режиме онлайн. На первом этапе участники подготовили домашнюю презентацию по двум темам: «Томск – город трудовой доблести. Вклад томичей в Победу» и «Портал Пенсионного Фонда России: мой опыт».

На втором этапе пенсионеры на протяжении полутора часов выполняли задания по работе со смартфоном. Они находили в поисковой системе «Яндекс» заданные материалы, а также отвечали на вопросы по информационной безопасности.

Среди уверенных пользователей лучший результат показала Афанасьева Татьяна Борисовна (Томский район), 2 место - Туголукова Татьяна Илларионовна (Чаинский район) и 3 место Герасимчук Татьяна Васильевна (Кривошеинский район).

Среди начинающих пользователей: 1 место - Кукушкина Наталья Степановна (Колпашевский район), 2 место - Авдонина Марина Елиферьевна (ЗАТО Северск), 3 место разделили Лошкарева Наталья Николаевна (Чаинский район) и Онопенко Галина Александровна (г. Томск).