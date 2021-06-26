В Томске Росгвардия проверяет гостиницы перед чемпионатом мира по подводному спорту

Сотрудники Росгвардии проверили гостиницы в Томске. Фото: Предоставлено Росгвардией

В пятницу, 25 июня, сотрудники томской Росгвардии проверили места размещения участников и болельщиков чемпионата мира по подводному плаванию на предмет обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Росгвардейцы проверили организацию охраны, состояние инженерно-технической укрепленности, антитеррористической защищенности объектов и их оснащенность средствами сигнализации, а также правильность действий групп задержания при срабатывании сигнализации», - говорится в сообщении.

Напомним, что с 3 по 13 июля в Томске в центре водных видов спорта «Звездный» пройдут чемпионат мира по плаванию в ластах, международные студенческие соревнования и чемпионат мира по дайвингу. Ожидается участие около 380 спортсменов более чем из 30 стран мира.