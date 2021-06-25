В субботу и воскресение в Томске все желающие смогут поставить прививку от коронавируса

Сотни людей приходят в выходные в Томске на вакцинацию в прививочные пункты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В регионе стало традицией, что в областном центре даже по выходным работают прививочные пункты от коронавируса. Власти области поставили амбициозную задачу формирования коллективного иммунитета населения от столь грозного заболевания к осени. Как сообщает портал администрации региона, завтра и послезавтра, в выходные, 26 и 27 июня, в Томске для всех желающих продолжит работу мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Он будет функционировать с 10 до 16 часов у торгового центра «Изумрудный город». Кроме того, в выходные с 10 до 18 часов будет работать стационарный пункт медсанчасти № 2 на Иркутском тракте, 156. При обращении в пункт вакцинации необходимо иметь паспорт, медицинский полис и данные СНИЛС.