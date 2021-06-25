В Томской области дорожники по нацпроекту приводят в порядок трассу на севере региона

В этом году в Томской области отремонтируют десятки километров дорог и улиц населенных пунктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна и лето – время, когда в стране приводятся в порядок трассы, улицы в населенных пунктах. В регионе идет ремонт и строительство дорог. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, продолжается ремонт участка трассы Больше-Дорохово – Тегульдет со второго по 27-й км в Зырянском районе. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Портал администрации региона отмечает, что срок сдачи самого протяженного в этом году в Томской области объекта нацпроекта запланирован в 2022 году. Однако дорожники намерены ввести участок к осени текущего года.

Портал информирует, что ремонт, стартовавший 31 мая, ведет южный филиал областного ДРСУ. На 25-километровом объекте одновременно ведется несколько этапов работ. Фрезерование асфальтобетонного покрытия специалисты уже выполнили. Сейчас они расчищают придорожные полосы от кустарника, расширяют проезжую часть, ведут устройство щебеночного основания, приемку инертных материалов и планировку откосов. Строители установят дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждения, остановочные комплексы, нанесут разметку. Ремонт этой трассы будет продолжен в ближайшие годы.