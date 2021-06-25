Суд в Томской области приговорил горожанина почти к 10 годам лишения свободы за тяжкое преступление

Мужчина в Томской области получил суровый, но справедливый, приговор по своим делам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Драки на почве совместной пьянки являются обычным явлением в нашей стране. Иногда такие конфликты заканчиваются летальным исходом. Как сообщает сайт прокуратуры Томской области, Томский районный суд вынес обвинительный приговор 40-летнему жителю областного центра, который причинил тяжкий вред здоровью своему знакомому. Пресс-служба ведомства информирует о том, что приговор вынесен на основании единогласного вердикта присяжных заседателей.

Как удалось выяснить следствию и прозвучало в ходе процесса, в ночь с 30 сентября на 1 октября 2019 года подсудимый распивал спиртное со своим знакомым. Затем между мужчинами возник конфликт. Томич нанес потерпевшему многочисленные удары руками, ногами и деревянным стулом по голове и телу. После этого собутыльник получил тяжелейшие травмы головы и впал в кому. Как сообщается, спустя почти 5 месяцев, не приходя в сознание, потерпевший скончался в одном из медицинских учреждений г. Томска.

Отмечается, что в суде подсудимый отказался от дачи показаний. Он никак не прокомментировал свое отношение к совершенному преступлению. Суд приговорил виновного к 9 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу еще не вступил.