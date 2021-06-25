«Перепоем всех»: девушка-осужденная из Томской области завоевала второе место на конкурсе

Осужденные в Томской области блещут своими талантами. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Отбывающие наказание в Томской области не только по собственному желанию получают образование, но и занимаются творчеством. Как сообщает региональный сайт УФСИН России, осужденная из Томской воспитательной колонии № 2 заняла второе место во всероссийском ведомственном конкурсе «Перепоем всех» среди. Он проводится среди несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях.

Пресс-служба ведомства уточняет, что 16-летняя воспитанница, прибывшая в колонию месяц назад из Омской области, выступила с песней «Подорожник-трава». Ее вокальный номер готовился под руководством заведующей клубом Светланы Глазковой.

Сейчас девушка начала подготовку к ежегодному конкурсу красоты и таланта «Мисс ТВК-2». Она занимается в хореографической, вокальной и театральной студиях, работающих в учреждении.