Клещи за неделю укусили почти 1 400 жителей Томской области

Клеши остаются настоящей бедой для населения Сибири Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году в Томской области активность клещей фиксируется с апреля. С начала эпидсезона в медицинские учреждения региона по поводу присасывания клещей уже обратилось 14 211 человек.

Как сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Томской области, за минувшие 7 дней, с 17 по 24 июня, в регионе зарегистрировано 1 392 обращения граждан по поводу присасывания клещей, в том числе пострадали 223 ребенка. Большинство обращений (906) приходится на город Томск. В областном центре от укусов клещей пострадали 137 детей. Чаще всего к медикам по этому поводу обращаются жители Асиновского, Колпашевского, Каргасокского, Чаинского, Молчановского районов.

Сайт управления Роспотребнадзора по Томской области призывает томичей и жителей региона проявлять бдительность и осторожность, а в условиях пребывания на природе и дачных участках соблюдать все необходимые меры профилактики.