Коронавирус в Томске: +60 новых случаев заражения

За последние сутки в России выявлено 20 393 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 25 июня, в Томской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 33 851 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 81 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 32 159 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 17,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,23.

За последние сутки в стране выявлено 20 393 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 601 пациент скончался, 14 024 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 5 409 088 человек, 132 064 скончались, 4 929 639 выздоровели.