Добыча полезных ископаемых в Томской области упала на 16% в сравнении с 2020 годом

В январе-мае 2021 года в регионе добыли меньше сырой нефти, природного газа и даже природного песка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Промышленное производство в регионе в январе-мае 2021 года сократилось на 2,7% по сравнению с тем же периодом 2020-го, сообщает Томскстат. Правда, показали позитивную динамику обрабатывающие отрасли (плюс 19,0%), а также обеспечение электроэнергией, газом и паром (плюс 12,5%).

При этом показатели добычи полезных ископаемых упали в среднем на 16,3%. Так, в январе-мае 2021 года сократилась добыча нефти (включая газовый конденсат) – на 14,9%; газа природного и попутного – на 2,1%; песка природного – на 53,1%.

Рост зафиксировал в производстве пищевых продуктов – в целом на 6,2% к январю-маю 2020 года. По данным Томскстата, больше произведено говядины – в 2,1 раза; изделий колбасных – на 28,5%; свинины – на 21,5%; сыров – на 7,8%; творога – на 3,4%. Однако уменьшился выпуск молока (кроме сырого) – на 20,9%; масла сливочного – на 19,0%; сметаны – на 18,6%; полуфабрикатов мясных – на 9,5%; изделий хлебобулочных – на 4,3%.

Увеличились на 39,2% объемы производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева. Производство химических веществ выросло на 8,9%; резиновых и пластмассовых изделий – на 60,4%; мебели – на 55,2%; одежды – на 56,2%; кокса и нефтепродуктов – на 29,4%; лекарственных средств и медицинских материалов – на 7,5%. В металлургии объемы выросли на 4,8%; в производстве пара и горячей воды – на 14,7%; электроэнергии выработано больше на 11,6%.

В целом на 3,8% снизилось производство электрооборудования, хотя по некоторым позициям отмечен рост (светильники, кабели силовые и пр.). Также выросло производство строительных растворов (на 31,7%), сборных изделий для стройки (на 13,7%) и товарного бетона (на 12,5%).

Добавим: по информации Росстата, в мае 2021-го промышленное производство в стране выросло по сравнению с прошлогодним периодом на 11,8%. В целом за пять месяцев рост составил 3,2% к январю-маю 2020 года.