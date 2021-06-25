Футбольный клуб "Томь" попал в ПФЛ

ФК «Томь» лишился возможности остаться в Футбольной национальной лиге. Фото: Ксения Высотина

«Томь» будет выступать в третьем по рангу дивизионе профессионального футбола России – Профессиональной футбольной лиге. По словам пресс-атташе клуба Сергея Симонова в ближайшее время решится вопрос, в какой зоне будет играть команда. Всего в Лиге 4 группы, «Томь» теоретически может попасть либо в группу 3 (Запад), либо в группу 4 (Урал-Поволжье).

-По логистике и затратам значительно выгоднее быть в зоне Запад, потому что летать на Урал и в Поволжье придется все равно через Москву. А вот зоны Восток, где мы играли 25 лет назад, теперь нет. Но решать вопрос по группам будет Лига. На следующей неделе будет полная ясность по этому вопросу и появится календарь игр, - сказал Симонов корреспонденту «КП-Томск».

Накануне стало известно, что ФК «Томь» лишился возможности остаться в Футбольной национальной лиге. Ранее томская команда по спортивному принципу покинула данное первенство, заняв по итогам сезона 18-е место. У томичей был шанс получить так называемую wild card и задержаться в Лиге еще как минимум на сезон, но этому помешала «Кубань», которая выиграла в группе 1 ПФЛ и получила путевку в ФНЛ. Если бы в южной зоне ПФЛ победила «Кубань-Холдинг», не имеющая лицензию ФНЛ, то томская команда продолжила бы свое выступление во втором дивизионе.