Жители областного центра с 25 июня могут принять участие в конкурсе «Томский дворик»

В 2020 году на конкурс «Томский дворик» была подана 591 заявка, по итогам конкурса было выбрано 144 лучших объектов благоустройства. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

С 25 июня по 23 июля томичи могут подать заявки на конкурс «Томский дворик», который в этом году пройдет уже в 25-й раз. Принять участие могут все жители города, а также различные организации, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– В конкурсе предусмотрено 17 номинаций: «Двор образцового содержания», «Лучший цветник, клумба», «Дружный дворик», «Лучший балкон, лоджия», «Самая благоустроенная территория офиса», «Открытие года» и многие другие, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этом году появилась новая номинация – «Стрит-арт фотозона». Там могут быть представлены граффити, инсталляции и т.п.

Заявки от жителей до 23 июля принимаются в районных администрациях, от образовательных учреждений – в департаменте образования мэрии Томска, по некоторым номинация – по электронной почте. Уточнить дополнительную информацию можно по телефону 99-12-23.

Кроме того, томичи могут ознакомиться с полным положением о конкурсе на сайте администрации города.