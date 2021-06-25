Более 20 человек тушили пожар площадью 100 кв. м в расселенном доме Томска

Обгорели стены внутри и снаружи, крыша дома частично обрушилась. Фото: Олег Укладов

Вчера, 24 июня, произошел пожар в расселенном двухэтажном доме в Томске на ул. Щорса, 7. Возгорание тушили 24 человека и семь единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

– Частично обгорела и обрушилась обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи, – говорится в сообщении.

Также уточняется, что общая площадь пожара составила 100 кв. м, он был потушен спустя полчаса после получения сообщения о возгорании в МЧС. Причина произошедшего устанавливается.