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Происшествия25 июня 2021 8:26

Более 20 человек тушили пожар площадью 100 кв. м в расселенном доме Томска

Причина возгорания пока не установлена
Ксения ГОРЮНОВА
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Обгорели стены внутри и снаружи, крыша дома частично обрушилась.

Обгорели стены внутри и снаружи, крыша дома частично обрушилась.

Фото: Олег Укладов

Вчера, 24 июня, произошел пожар в расселенном двухэтажном доме в Томске на ул. Щорса, 7. Возгорание тушили 24 человека и семь единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

– Частично обгорела и обрушилась обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи, – говорится в сообщении.

Также уточняется, что общая площадь пожара составила 100 кв. м, он был потушен спустя полчаса после получения сообщения о возгорании в МЧС. Причина произошедшего устанавливается.